Piqué y Arbeloa quedan a la salida del cole para pegarse

Movidón en el cole. Los dos chavales más malotes del patio, el Gerard y el Álvaro, han quedado a la salida en el parque de atrás para pegarse. Carlos Moratilla, el Mora, es el mejor amigo del Álvaro y nos asegura que "la culpa ha sido del Gerard, que es un bocazas y se ríe siempre de Álvaro en la asignatura de 'cono' (conocimiento del medio). Según nos confirma el Mora, "Gerard siempre está en plan "tú en 'cono' sacas sobresaliente, ¿no Arbeloa?". Y además le pone chinchetas en la silla, es un cabrón". Imagen no disponible | Montaje No opina lo mismo Juan Moscardo, el Mosqui, al que hay que hacer caso porque es repetidor y que asegura que Álvaro "siempre está cantando 'a Shakira cualquiera se la tira'. Es verdad que Piqué se ríe de que Álvaro nunca pone tildes, pero bueno, eso lo hacemos todos: todos nos reímos de Álvaro". El director del cole ya se ha enterado de la pelea y ha llamado "a esos dos idiotas" a su despacho. Al parecer sólo lo ha empeorado porque les ha pedido que sean amigos y Piqué ha respondido: "Álvaro no es mi amigo, sólo es cono-cido". La pelea está prevista a las seis pero todos dicen que empezará a las seis y cuarto "porque Arbeloa siempre llega tarde". Será retransmitida por el periscope de Piqué. Los profesores finalmente han decidido no intervenir porque "al fin y al cabo son niños y esto es lo que hacen los niños: pegarse para ver quién es el más guay". Imagen no disponible | Montaje Piqué y Arbeloa, en el despacho del director.