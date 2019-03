Piqué desfila de legionario por la Castellana para convertir los pitos en aplausos

Piqué está dispuesto a lo que sea por demostrar su compromiso. El central de la selección ha encabezado esta mañana el Tercio ‘Duque de Alba’ segundo de la Legión española durante el desfile del 12 de Octubre, para sorpresa de unos espectadores que han empezado silbándole como si fuera Zapatero y han acabado aplaudiéndole como si fuera Aznar. Doña Marcela, testigo del paseo de Piqué, asegura que aplaudió: "A un legionario siempre se le aplaude, se llame Piqué o Artur Más. Bueno, a Artur más no le aplaudiría, pero tú ya me entiendes". Según parece, los compañeros del futbolista le ofrecieron ir "por detrás, sin intentar dar la nota, como suele hacer en el Barça”, pero según nos cuenta el Cabo Morales "el tío insistió ir delante, con dos cojones. Quería incluso sustituir a la cabra, lo que fuera porque le aplaudieran. Pero le dijimos que no flipara, que la cabra es más intocable que Messi". Imagen no disponible | Montaje Legionarios madridistas, al ver pasar a Piqué El Cabo Morales, también conocido como el Moro porque nació en Melilla, nos confiesa que hicieron muy buenas migas con el central, con el que bebieron sin parar tras el desfile como está mandado. “A mitad cerveza ya estaba tarareando el himno de España, no te digo más”, nos cuenta el Moro. “Después intentamos que gritara ‘Por Dios por la Patria y el Rey’ pero no iba tan borracho como pa eso. Luego se arrancó con ‘Soy el novio de la muerte’, o sea que a mí me da que no le van las cosas bien con la Shakira”, nos desvela el Moro, que asegura que “al acabar la mañana besó la bandera y todo, aunque eso fue porque creía que era la catalana, porque iba ya tan cocido que veía doble..". Las reacciones desde el mundo del fútbol no se han hecho esperar: Diego Costa, también deseoso de mostrar su compromiso, se ha alistado esta misma mañana a la brigada de paracaidistas. En Barcelona, por su parte, Piqué es ahora mismo Trending Topic gracias al hastag “PitemsAlPiqué”.