Piqué cambia el nombre a su hijo

Adiós a Milan. Gerard Piqué ha llevado esta mañana a su hijo al registro para cambiarle de nombre. Lo ha hecho sin que se entere Shakira, a la que padre e hijo dijeron que iban a por pan tumaca. “Pues de paso traedme wacamole”, les dijo ella. Y es que el niño anteriormente conocido como Milan también deseaba cambiarse el nombre y así se lo hizo saber a su padre. Milan quería “un nombre normal y que esté de moda, en plan Tyrion, no fotem”. Según nos cuenta Angels, la funcionaria del registro civil, Piqué no aceptó ese nombre “ni de conya”, y ambos entraron en una acalorada discusión: -Podrías llamarte Jon -En el cole me dirían Mamón -Pues Shakiro -A cualquiera yo me tiro -Collons, pues Mariano! -Me la agarras con la mano Ambos estuvieron más de media ahora así hasta que llamó Shakira preguntando “qué wakawaka pasaba y dónde estaba su wakamole”. Angels revela que padre e hijo se decidieron entonces por el nombre de Páris, “así con tilde en la a, porque al niño le mola mucho el personaje de Troya y al padre la que le mola es Paris Hilton. Pero que no se entere su señora, yo no te he dicho res” Desde el Real Madrid, y a petición de Arbeloa, ya han solicitado formalmente a la UEFA que “la próxima final, y todas las que estén por venir, se jueguen en París. El PSG y el Espanyol han secundado la petición.

