Piqué cambia de planes para el 28 de mayo: jugará CON Milan en vez de EN Milan

Ligero cambio de planes en la familia Piqué. El padre de la casa ha deshecho las maletas que tenía hechas desde hace un año y el día 28 de mayo lo pasará metido en el cuarto de su hijo. "Lo que sea con tal de estar cerca de Milan", ha dicho el jugador a su mujer, a la que la idea le ha parecido guacanuda. Una decisión que al parecer no le ha hecho mucha gracia a Milan, el niño, que ya tenía planes para ese día. “Quería irse con los colegas a ver la final de la Champions”, nos ha dicho su madre. “Sí, es verdad que sólo tiene tres años, pero es que es superdotado, como su padre..”, nos dice mientras se ruboriza, la muy picarona. La conversación entre el que no va a Milan y Milan, retransmitida por Periscope, ha sido la siguiente: -Hijo, adivina donde voy a estar el día 28 (en efecto, en la intimidad Piqué habla en español) -En Milan papá, llevas todo el año diciéndomelo - No, voy a estar con el Milan -¿Fichas por el Milan? -No collons, que voy a estar contigo -¿¿Me llevas a la final de la Champions?? -Que no Milan, que no hay Milan. Que el día 28 vas a estar aquí en casa con el defensa más famoso, más guay, más dicharachero y experto en redes sociales que hay. -¿Viene Arbeloa a casa? Según nos confirma Shakira, tras esta conversación Piqué “ha decidido hacer de nuevo las maletas e irse a Milan para estar lejos de Milan”, algo que Shakira no ha entendido muy bien: "Me parece una incongruencia, pero bueno, ya estoy bastante acostumbrada a oírlas...". Seguiremos informando. Lo sentimos.

