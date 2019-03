Piqué avisa: "cuando estoy concentrado también suelo agarrarme los huevos"

Imagen no disponible | Montaje

Este lunes vuelve a sonar el himno, y la expectación es máxima. Tras el polémico crujir de dedos del otro día, Gerard Piqué ha avisado que "cuando suena el himno y me concentro, no sólo suelo crujirme los dedos: también los huevos. Pero todo bien, máximo respeto, en serio". El central ha querido adelantarse así "a los palos que me van a dar sí o sí". Lo ha hecho por cierto a través de Periscope, que llevaba tiempo sin usar porque "había olvidado la contraseña para entrar. Era Kevin Roldán, pero no recordaba si con B o con V". Piqué ha recibido además el respaldo de su entrenador: "todos sabemos la importancia de los rituales antes de un partido para un jugador, verdad?. Messi vomita, Casillas filtra la alineación y Piqué se rasca los huevos durante el himno. Todo dentro de la normalidad, ¿verdad?", ha dicho el mister, que también ha asegurado que a él no le compete decidir quién tira los penaltis. En serio, esto lo ha dicho, en serio. Según parece, otros rituales de Piqué para concentrarse son descojonarse, escupir al suelo y, "si el partido es muy muy importante, hacer un calvo e incluso un peludo", avisa el propio Piqué, que recuerda que "ante Italia hay que salir más concentrados que nunca, así que preparaos para flipar".

