Phelps adelanta a España en el medallero y otras noticias deportivas de 2016

Termina el año 2016. Un año lleno de noticias. Algunas muy importantes, algunas muy interesantes. Algunas emocionantes y otras muy tristes, pero todas ellas dignas de contar, pues si no no se llamarían noticias. Además de estas noticias realmente dignas de recordar, también han pasado cosas en el deporte. Así a bote pronto, nunca mejor dicho, fueron estas: Enero: Comienza el Rally Dakar, que se disputa en sudamérica. @TTangana puede confirmar que el que le puso el nombre sería meses después el encargado de llamar a la Peineta 'Wanda Metropolitano'. Carlos Sainz sale muy ilusionado, con siete ruedas de repuesto y un Tomtom Go nuevito. A las dos horas de salir no sabremos más de él. El Real Madrid destituye a Rafa Benítez. Querían echarlo en diciembre, pero el técnico pidió por favor por favor que le dejaran comerse las uvas. Febrero: Messi bate el récord de récord batidos, lo que supone todo un récord. Mientras tanto, en Madrid, Cristiano lamenta que si todos estuvieran a su nivel las cosas le hirían mejor al Madrid, batiendo por su parte el récord de sobradas frente a un micrófono, por delante de Maradona y Mariló Montero. Marzo: Tras dos meses desaparecido Carlos Sainz llega a la meta. Pero a la meta de Dakar. Se plantea hacerse del Atleti porque "este año tampoco". Fernando Alonso, por su parte, consigue volver a ser noticia al meterse una leche como no veremos otra igual hasta la llegada de ‘Caranchoa’. Tras varias exploraciones médicas calma al personal al asegurar que está "ferpectamenta" y que "podrá jugar contra el Rayo". Abril: En abril no pasa nada de nada. Javier Fernández se proclama campeón del mundo, Valverde gana otra vez la Flecha Valona, Nadal vuelve a hacerse con un torneo y Lorenzo se marcha de Ducati. Pero Cristiano y Messi siguen igual, entrenando y eso. Lo dicho, un coñazo de mes. Mayo: Un equipo por el que nadie daba un duro a principio de temporada acaba ganando el título contra viento y marea. Todo un milagro que pone patas arriba el mundo del fútbol y que demuestra que el deporte sigue dando sorpresas inimaginables. Además, el Leicester gana la Premier. Junio: Los medios anuncian que ha muerto 'el más grande' pero Cristiano sale rápidamente a desmentirlo: "tranquilos, estoy bien, vivito y coleando". La española Muguruza gana Roland Garros. Si hubiera perdido diríamos la venezolana. Julio: El As y el Chiringuito nos recuerdan que Cristiano tiene una Eurocopa y Messi ninguna, por lo que el Balón de Oro está más que claro. Froome consigue por tercera vez doparse más y mejor que el resto de ciclistas y gana el Tour de Francia. Agosto: Usain Bolt sale a trotar y gana tres medallas de oro. Michael Phelps adelanta a España en el medallero histórico. Desesperados y a falta de noticias sobre el Madrid, en la redacción del As hacen un reportaje sobre los atletas que son madridistas. Septiembre: Benzemá entiende en qué consiste el fuera de juego. La afición del Valencia no canta el 'vete ya' porque con tanto cambio de entrenador ya no sabe quién está en el banquillo. Octubre: Benzemá se olvida de como funciona lo del fuera de juego. Márquez gana el Mundial y se fractura la mandíbula de tanto reír. Noviembre: Cristiano, acusado de defraudar a Hacienda, se defiende: "soy pichichi y voy a ganar el Balón de Oro. Me da a mí que Hacienda es muy exigente. ¡Si estoy que me salgo!" Diciembre: Rosberg mira a su mujer y lo tiene claro: "me retiro, quiero pasar más tiempo con mi familia".

