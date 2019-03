Oliver Atom se queda sin marcar en un partido entrenado por Benítez

Oliver Atom, actualmente retirado y con 36 años de edad, ha confesado recientemente que decidió colgar las botas tras entrenar a las órdenes de Rafa Benítez. El técnico madrileño dirigió a New Team durante un breve espacio de tiempo -un partido- en el que no recibieron ningún gol, si bien tampoco marcaron ninguno. "Recuerdo ese día como si fuera ayer, porque lo he visto repetido un millón de veces, como el resto de capítulos", nos confiesa el mítico Atom. "Benítez cogió las riendas porque el míster tenía paperas y Roberto estaba como siempre en casa con mi madre...y bueno, poco más que contar. Ni un triste gol metimos". Imagen no disponible | Montaje Roberto, sufriendo con el planteamiento de Benítez Al parecer, Benítez decidió emplear durante todo el partido la táctica de "la jaula", con la que frenó una y otra vez a unos gemelos Derrick que ni siquiera tuvieron la opción de hacer la catapulta infernal. En ataque el equipo tampoco gozó de ocasiones, y Oliver confiesa que "ni toqué la bola. Un desastre". Ese día el New Team cayó eliminado por penaltis y aquel fue el principio del fin de ese histórico equipo, como nos recuerda el propio Atom. "Yo es que era como Cristi, que si no marcaba y era el protagonista nada tenía sentido, así que lo dejé porque además el hombro me estaba matando...En cuanto al resto, Benji se fue a Alemania en busca de partidos donde tiraran más a puerta. Luego ahí le dio a la cerveza y acabó bastante desaparecido...un final muy como el de Iker, muy indigno. Tom Baker firmó por el Muppet porque Benítez le hacía correr para atrás, y Roberto se largó a Brasil bastante abochornado con aquel planteamiento de juego", concluye Atom, "aunque ya se que las malas lenguas dicen que sé fue porque volvió mi padre, pero todo eso son chismorreos. Mi madre es una señora". Tras aquel partido, también decidieron abandonar la Liga otros veteranos como Julian Ross, al que "le dolía en el corazón" el ver lo que había hecho el madrileño con el New Team, o Bruce Arper, que fue sustituido por Arbeloa, momento tras el cual Benítez también decidió abandonar Japón.