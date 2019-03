Nueva medida del Gobierno para intentar pagar las pensiones: 20 euros al gol de Alcácer

Imagen no disponible | Montaje

20 euros a que Alcácer marca este sábado. Esta es la arriesgada medida anunciada por el Gobierno para tratar de pagar las pensiones. La idea la tuvo Soraya Sáez de Santamaría mientras apostaba en Sportium a que Cristiano marcaba un penalti. "las ganancias eran ridículas y buceé un poco en busca de más. De pronto vi como se pagaba un gol de Alcácer. Hice cuentas...y bueno, flipé" Soraya también informa que "con que hubiésemos puesto 10 solucionábamos la crisis de este país, pero Mariano dijo que de perdidos al río". Los miembros del Gobierno se reunieron entonces de urgencia e hicieron una colecta de 20 euros que pusieron "a lo loco" al gol de Alcácer en el Clásico. Las ganancias que se obtendrían no han sido reveladas a la prensa ya que según Mariano Rajoy "estamos hablando de cifras que se nos escapan, mire usted. Pero ya le puedo adelantar que si Alcácer marca este sábado....joder, es que me emociono solo de pensarlo". Entre las medidas previstas si marca Alcácer, además de pagar las pensiones, también están las de resolver la deuda exterior, construir un Ave Madrid-Cantabria e "invitar a todos los españoles a una ronda o dos de lo que pidan". Moncloa también barajó la opción de apostar 10 euros a que Ramos no haría penalti, pero finalmente descartaron esa apuesta al considerar que era "tirar el dinero".

