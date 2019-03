Nobel de Economía para el Barça por cuadrar las cuentas del fichaje de Neymar

Imagen no disponible | Montaje

El Barça es el justo ganador del Nobel de Economía de este año. El club culé ha sido condecorado con el prestigioso galardón "por su increíble capacidad de cuadrar las cuentas del fichaje de Neymar. Una operación no complicada, sino lo siguiente, que el Barça ha resuelto como si nada", destaca el jurado del premio. "Convertir 110 millones en 19 no es moco de pavo", reza el comunicado. El Barça iguala con esta hazaña económica a la del hombre que descubrió que lo importante son los puntos y a la del que sentenció que el fútbol son once contra once, el cual también ganó el Nobel de Física por descubrir que el fútbol es así. El jurado sueco reconoce además que el galardón de economía ha sido el último en ser entregado "no porque no tuviéramos claro a quién entregárselo, sino porque nos ha costado Dios y ayuda entender las explicaciones de Bartomeu. Que si esto es cláusula, que si esto es bonus, que si esto es sueldo anual...al final no hemos entendido como lo hizo, pero lo hizo. Y eso merece un Nobel". El Barça obtiene finalmente el galardón por delante del Cholo Simeone y su teoría del partido a partido. Florentino Pérez también estaban nominado por conseguir que Benzema parezca rentable.

