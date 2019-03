Neymar juega otra vez mal y vuelve a defraudar a Hacienda

Hacienda está muy decepcionada. El partido del Barça en Riazor se presentaba como una ocasión de oro para que Neymar dejara de defraudar a la Agencia Tributaria, muy culé ella desde siempre “porque nos une un sentimiento muy potente, el de la pela es la pela”. De todos los jugadores del Barça, el favorito de Hacienda ha sido siempre Neymar. Hacienda se compró su camiseta, tiene un poster suyo en su cuarto y se peina como él. La propia madre de Hacienda nos lo confiesa: “Desde lo de Lola Flores no la había visto tan obsesionada con alguien”. Pero nada. Nuevo partido gris del brasileño y nueva decepción para la Agencia, que ya llama al Brasileño “el fraude”. Imagen no disponible | Montaje Hacienda y su hijo, Montoro, viendo el último partido de Neymar “Este chico no para de defraudar”, se queja Hacienda a @TTangana. “Me recuerda a mí, gana mucho pero no hace nada”. Hacienda también reconoce que “Messi también me defraudó durante un tiempo, pero no compares. Él es como el cobrador del frac, cuando menos te lo esperas aparece para dejarte en evidencia. Pero Neymar es como Mario Conde: defrauda y defrauda y defrauda…partido tras partido, qué mierda”. Hacienda no es la única culé molesta con el juego del brasileño. También lo está una buena parte de la afición que tiene previsto hacer un mosaico gigante en el Camp Nou que rece: “Hacienda somos todos. Todos estamos defraudados con Neymar”. El jugador ya ha prometido que va a hacer lo imposible por dejar de defraudar, pero que lo hará a la vuelta de su viaje a Panamá, donde tiene que arreglar unas cosas.