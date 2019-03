Neymar avisa al Barça de que lo que está pasando en Brasil le va a hacer perder varios vuelos

Neymar tardará otras dos semanas en llegar a Barcelona. El delantero culé ha alertado al club de que “en Brasil las cosas están muy feas, más feas que Suárez” y que ahora mismo “es casi imposible por no decir totalmente imposible” coger un avión. A través de twitter Neymar explica que lo que está pasando en su país es “más o menos lo que pasa en el Barça: están investigando a su líder por engañar y estafar. Pero aquí sus seguidores no le defienden con hastags, sino volcando autobuses y quemando coches”, explica el brasileño, que en el siguiente tweet añade: “También queman aviones, muchos aviones. No quedan casi”. Neymar tranquiliza a sus seguidores prometiendo que va a entrenar muy fuerte estos días “en la playa de Ipanema, que hay muchas porterías”. El delantero promete además que no saldrá de fiesta y que se hospedará “en casa de dos buenos amigos, muy tranquilos: Ronaldinho y Romario. No saldré de esa casa, lo prometo”. Imagen no disponible | Montaje Por último, Ney avisa de que cuando llegue a Barcelona deberá estar en cama otras dos semanas: “es que noto que estoy incubando algo, yo creo que es el virus FIFA”. Desde Barcelona ya han mostrado su malestar y han enviado al brasileño un mensaje de ánimo titulado “vuelve pronto”, firmado por todos menos Turan y Alcácer.