Melendi, Malú y Alejandro Sanz se dan la vuelta para ver cantar a Buffon

"Me llamo Gianluigi, tengo 38 años y nunca he cantado en público". Así se presentaba anoche Buffon antes de una actuación histórica que hizo que se dieran la vuelta Melendi, Malú y hasta Alejandro Sanz. Antes de salir, Buffon confesaba a Jesús Vázquez estar "un poco nervioso de tener que cantar ante semejantes monstruos". Pero el monstruo resultó ser él. En cuanto Manolo Lama gritó "¡¡madre mía, pero dónde va Buffon!!" tres de los cuatro coaches se dieron la vuelta para disfrutar de lleno del gol de Vitolo. "Qué arte tienes hijo mío, qué manera de cantar", le dijo Malú tras ver la repetición. De forma muy similar se expresaron Melendi y Sanz, que le pidió por favor que se fuera con su equipo porque "me falta un portero". Tras valorarlo unos segundos, Buffon decidió irse con Malú. "Soy italiano, y donde esté una ragazza como esta que se quite Alejandro Sanz". El cantante madrileño, que ayudó al portero a bajar los escalones como hace con todos los concursantes, ya ha asegurado que sigue buscando portero y que estará muy pendiente del próximo partido del Oporto.

