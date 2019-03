Marcelino jura por Quini que no es del Sporting

. Con estas palabras ha defendido Marcelino García Toral su inocencia en el caso Sporting-Villarreal. El ex técnico ha cargado duramente contra todo aquel que dude de su imparcialidad: "decir que me dejé ganar porque soy del Sporting es como decir que Ablanedo no está entre los más grandes del fútbol:, es no saber lo que se dice". Marcelino ha recordado que él solo siente "los colores del equipo en el que estoy. Allá donde entreno siempre me dejado mi sudor y mi sangre rojiblanca".

Imagen no disponible | Montaje

También ha asegurado que nunca quiso que bajara "el puto Rayo Vallecano, un club que me cae muy bien", si bien ha confesado que "el descenso del Getafe me dio más igual, porque no me gusta mucho el azul..". Antes de aceptar preguntas sobre esto,: "Que me haga ahora mismo del Oviedo si estoy mintiendo". Por último, el ya ex entrenador del Villarreal ha recordado que su amor por este club "es tan grande como la tribunona del Molinón" y