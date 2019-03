Los jugadores del Barça no iban con caretas, sino sin maquillaje

Tremendo malentendido. El Fútbol Club Barcelona ha comunicado esta mañana que "la única falta de respeto la protagonizó el Getafe, que dejó a nuestros chicos sin maquillaje en el vestuario. Los jugadores no iban sin caretas, simplemente salieron un poco desarreglados.." Al parecer la voz de alarma la dio Gerard Piqué, que al salir de la ducha se dio cuenta de que habían dejado los productos en el autocar. "Necesito mi bálsamo de labios ya, osti tú”, le dijo Piqué a Iniesta, que le recomendó que no saliera "de esa guisa” a la zona mixta. "Por lo menos péinate o algo, Gerard, que no te van a reconocer sin tu corrector antiarrugas". Imagen no disponible | Montaje Piqué, Busquets y Alba, fotografiados a traición Fue entonces cuando al central se le ocurrió que "si vamos todos juntos y sin arreglar no sabrán quién es quién". Su idea fue secundada de inmediato por Jordi Alba y Neymar, que andaban ansiosos por conseguir after shave. Bartra estaba como loco por un fijador de cejas transparente, y Alves decidió unirse al enterarse de que iban a hacer una gilipollez: ¿Una payasada? ¡Me apunto!". Imagen no disponible | Montaje Los jugadores, buscando desesperadamente sus potingues El Fútbol Club Barcelona ya ha demandado al Getafe por el trato vejatorio al que fueron sometidos sus jugadores: "Una cosa es poner duchas frías o jabón usado, pero lo de no tener crema antiojeras ni un triste spray fijador es muy feo. Han ido a joder" comunica el club culé, que avisa que “nuestros jugadores no volverán a saltar al campo si no hay L’oréal en el vestuario. Ellos lo valen". Imagen no disponible | Montaje Los jugadores del Madrid, lanzando indirectas a Di María Visto el efecto causado, el Real Madrid ya está pensando en imitar al Getafe de cara al Clásico, quitando de los vestuarios todo tipo de productos de maquillaje como arma desestabilizadora. La idea no obstante no ha agradado a Cristiano Ronaldo, que amenaza con irse al PSG si le quitan su "BB Cream para los granitos. Esa es la única BBC intocable", ha avisado el crack portugués, que ya se encargó de que echaran a Di María y Özil, poco amigos de los potingues y "desagradables a la vista" según Cristi, Ramos y Benzema.