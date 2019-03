Los creadores de Periscope piden perdón por los vídeos de Piqué

"Perdón, estamos muy abochornados y lamentamos el dolor que hemos causado a la gente". Con estas palabras arranca el comunicado que han hecho público los creadores de la App Periscope, que en los últimos días ha hecho popular Piqué con unos vídeos de los que, según reconocen los protagonistas, "nos sentimos responsables". Kayvon Beykpour y Joe Bernstein (así se llaman estos desgraciados) se enfrentan a varias penas por escándalo público, mal gusto y ofensa contra la dignidad humana, algo que consideran “normal, qué menos”. En el comunicado, tratan de justificarse: "Nuestra intención con Periscope era buena, de verdad. Videos interesantes, ideas que compartir y eso ¿Cómo íbamos a imaginar que este chico haría semejantes cosas?". Imagen no disponible | Montaje Los creadores de Periscope, detenidos Beykpour y Bernstein estuvieron años trabajando en esta aplicación. Durante meses experimentaron con monos de laboratorio que, según parece "dieron a la App una mayor utilidad de la que le está dando Piqué". Ambos reconocen que "tal vez tendríamos que haber empezado por Piqué y luego pasar a los monos". Nuestros protagonistas han recibido un sinfín de mensajes del tipo “estaréis contentos” o “me he arrancado los ojos por vuestra culpa, gracias por nada”. Algunos de los síntomas que presentan aquellos que ven los vídeos de Piqué son la epilepsia, el sangrado de oídos o la vergüenza ajena extrema que en efecto puede llevar al arranque de ojos. Piqué, por su parte, ha opinado al respecto a través de Periscope, pero de momento nadie ha tenido huevos de ponerse a ver el vídeo. Imagen no disponible | Montaje Una niña trata de que Piqué deje de hacer el ridículo La policía ya estudia “como prohibir de alguna manera, aunque sea saltándose la ley” estos vídeos. “Ahora mismo hay un vacío legal con estos archivos que llamamos GB, Generadores de Bochorno”, nos desvelan desde una Comisaría de Barcelona, donde tratan cada día con GBs potencialmente peligrosos como el Facebook de Neymar o el Instagram de Dani Alves. "Nos consta que PSOE y Ciudadanos recogían en su pacto la prohibición de los GB qué pena que no sumaran".