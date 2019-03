Le pides a tu abuelo que te apueste al derbi y lo pone todo al caballo número cinco

100 euros a Silver Spirit. Esa es tu apuesta para este sábado después de que le pidieras a tu abuelo que fuera por ti a apostar por el derbi. Ni corto ni perezoso, tu abuelo puso tu dinero por el caballo número cinco para la carrera de este sábado en el Hipódromo. Según él la apuesta es casi segura porque le da "buenas vibraciones, con ese nombre de ganador que tiene". Según ha podido saber @TTangana, tu padre al enterarse ha intentado explicarle que tus 100 euros no eran para los caballos de este sábado, sino para "el derbi, el derbi de verdad, el de siempre". Tu abuelo ha respondido que no es tonto, que sabe muy bien cuál es el auténtico derbi, el de Kentucky, pero que ese no es hasta mayo. Tu abuelo te pide además que no le des las gracias y que le vale con que le invites a un tintito cuando Silver Spirit cruce la meta por delante de Bellita Venice, por el que ha apostado "el tonto del vecino, el olegario, que ese sí que no se entera de nada". Es la tercera vez que te pasa esto, después de que le dieras 50 euros a tu abuela para el clásico español, dinero que se gastó en clases de Danza. Tu madre también puso el dinero que le diste al galgo número tres, Hamilton, cuando le pediste que te apostara a la carrera del domingo. Para colmo, este sábado no verás el partido entre Atlético de Madrid y Real Madrid porque vas a ir a ver la carrera al hipódromo, y lo sabes. Imagen no disponible | Montaje Hamilton, ganando la carrera para alegría de tu madre