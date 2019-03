Las fallas de Valencia se adelantan a este miércoles a las 21:00h

Imagen no disponible | Montaje

Todo está preparado para las que van a ser las fallas más espectaculares de siempre. Tras varios días de petardazos y mucho ruido, la nit del fog tendrá lugar este miércoles a las 21 horas en Mestalla, y el Fútbol Club Barcelona será el encargado de encender la mecha. Así lo han decidido desde el ayuntamiento de la ciudad, que recuerda que “el tema económico no está para tirar cohetes nunca mejor dicho, y en Mestalla ya estaba todo preparado, así que nos dijimos: ché, que bon”. El ayuntamiento también confirma que el número de ninots será finalmente "once, más los cambios". La mascletá, por su parte, serán los oídos de Neville, cuya explosión está prevista tras el primer gol del Barça. “La hora aún está por confirmar, pero vamos, será prontito, para no hacer esperar a los niños". Las tradiciones también serán respetadas, y tras una multitudinaria votación, la afición ha decidido que la fallera mayor sea Parejo. El jugador saltará al campo “con todo el vestido puesto, las flores y los rulos en la cabeza. Está muy guapo y muy gracioso”, confirma García Pitarch, que recuerda que “por fin será un espectáculo verle”. Por si esto fuera poco, el club ha anunciado “una sorpresa final que hará que la grada se encienda rápido: el árbitro del encuentro será Rita Barberá. Es verdad que no ha superado las pruebas físicas y que no se sabe las reglas, pero poco importa porque el lio no estará en el campo sino en la grada”.

Publicidad