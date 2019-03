La Roja será La Marrón porque ha perdido brillo

Está decidido. A partir de la ahora el apodo de la selección española dejará de ser La Roja. Así lo han anunciado los que inventan estas cosas, es decir, los Manolos y Pedrerol, tras darse cuenta de que "la roja ha perdido brillo, y ahora mismo tiene un tono como de color caca..". La decisión no ha sido fácil, y es que si bien los Manolos y Pedrerol apostaban desde el principio por "La Marrón, porque La Granate suena muy culé", desde otros medios como el Marca aseguraban que "debería llamarse La Rosa, porque La Roja no ha perdido brillo, sino que está descolorida". Lo cierto es que según las encuestas, esta segunda opción ha causado un gran impacto en todas las mujeres y en toda la afición del Madrid, pues ambos sectores aseguran encontrarse "muy a gusto y muy guap@s" con una camiseta rosa. No obstante y como de costumbre, tanto los Manolos como Pedrerol han sido mucho más cansinos con su propuesta, y la Roja pasará a llamarse La Marrón por no tener que aguantarles más. Imagen no disponible | Montaje Chica arreglándose para salir..ah no, aficionada del Madrid En la calle, no obstante, la afición se cuestiona si “simplemente no podríamos volver a ser España, así sin más”. “Visto lo visto vamos a volver a caer en cuartos por penaltis…esa es mi España de siempre, así que ¿por qué no llamarla como siempre?, nos dice Ramón, cacereño de 53 años. Carlota, madrileña de 25 años, opina parecido: "Yo siempre la llamé España porque lo de La Roja nunca me gustó. Me recordaba a Pilar Bardem, y o sea, como que no". Precisamente la última en opinar al respecto ha sido la propia Pilar Bardem, que se ha mostrado "más feliz que un comunista en las barricadas" con que La Roja pase a llamarse La Marrón. "Me había quitado el nombre y el protagonismo, y eso es algo que un Bardem lleva muy mal". En la misma línea que la roja han opinado Rosa de España, Rosa Díez y el PSOE, que también han celebrado "que se llame La Marrón, y no La Rosa". Imagen no disponible | Montaje Bardem vuelve a ser 'La Roja' oficial