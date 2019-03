La quiniela volverá a ser de 14 porque el resultado del Barça ya se sabe

Imagen no disponible | Montaje

Se acabó el pleno al 15. Loterías y apuestas del Estado por fin se ha dado cuenta de que "el resultado del Barça ya se sabe de antemano" y volverá a la mítica quiniela de 14, “esa que jugaban nuestros padres y que tampoco tocaba nunca”. También recuerda que no ha hecho más que escuchar el sentir de la gente: "Siempre se ha dicho que el Barça juega en otra Liga, pues oye, nosotros a mandar". Durante la rueda de prensa, Loterías también ha informado de que esta medida se llevará a cabo "hasta que el cansino de Messi decida retirarse". Sobre la posibilidad, remota, de que el Barça pudiera no ganar incluso jugando Messi Loterías ha sido clara y convincente: "También existe la posibilidad de que te toque la quiniela, pero eso no va a pasar, ¿verdad?. Pues eso". Loterías también reconoce que se barajó la posibilidad de reducir la quiniela a 13, "pues el resultado del Valencia también se conoce de antemano", pero esta idea acabó desechándose “por el bien de la ilusión. Tampoco se trata de acabar con las esperanzas de la gente. Si dejamos al Valencia, por muy mal que hagas la quiniela, al menos acertarás una". Eliminar el partido del Barça no será el único cambio. Así, los partidos entre Atleti y Real Madrid no tendrán la casilla del dos, en y los partidos que se jueguen en el Bernabéu no habrá equis, sino uno dos o tres, para apostar por las veces que Ronaldo hará el ridículo.

