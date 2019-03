La película de Cristiano será no recomendada para ningún público

Cristiano ya tiene un nuevo enemigo. Ni más ni menos que la Comisión de Calificación de Películas Cinematográficas, que esta mañana sorprendía catalogando el documental del crack como "no recomendado a todos los públicos". La comisión argumenta esta decisión asegurando que "es la manera más suave que se nos ocurre de decir que no hay quien la vea". “Los niños no deben ver la cinta porque incita a…a…a muchas cosas que no queremos para nuestros hijos”, asegura la Comisión, que tampoco recomienda la película a embarazadas, “porque si ya tienen náuseas normalmente, con esto echan la raba fijo”, ni a personas adultas, “aunque bueno, entendemos que una persona adulta tendrá mejores cosas que hacer”. Imagen no disponible | Montaje Reacciones del público cuando Cristiano habla de sí mismo El documental de Cristiano ya ha sido visto por algunos críticos, que han escrito sobre ella con calificativos como "desternillante" o "terrorífica", aunque la productora insiste en que “no tiene nada de comedia o de terror. Por supuesto, hay momentos para reír, como cuando Cristi dice que es mejor que Messi. Y también hay alguna escena en la que te tapas los ojos, como esa en la que se pone a opinar de sí mismo…pero eso no es terror, es bochorno". La productora sí que ha reconocido que la obra puede ser catalogada como de Ciencia Ficción, ya que “en la peli sí que mete las faltas..". Imagen no disponible | Montaje Una de las escenas más desternillantes y terroríficas de la película La Comisión nunca había tomado una decisión similar, aunque reconoce que “con las últimas de Almodóvar siempre hemos estado a punto”. Tras haber dado el paso con el documental de Cristiano, la Comisión tiene previsto seguir “no recomendando obras, por el bien de la gente más que nada”. Los partidos amistosos de España, las carreras narradas por Nico Abad o los vídeos de Dani Alves serán las próximas no recomendaciones.