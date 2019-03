La OMS alerta del peligro del jamón, el bacon y el Blatter

Ni Jamón, ni bacon ni Blatter. La OMS alerta del peligro de estos productos, “que parecen muy buenos pero que por dentro no son más que porquería” y que es mejor tener “cuanto más lejos mejor, especialmente el Blatter”. La OMS informa que “de todos los chorizos suizos, el Blatter es el peor. Ya no sólo porque esté viejo y blando, sino porque encima sale carísimo. Si estás a su lado te quedas sin dinero” informa la organización , que asegura que “hasta una morcilla con moho es menos peligrosa”. Imagen no disponible | Montaje Un miembro de la OMS, tras escuchar a Villar decir "jurgol" La OMS también alerta del peligro de otros chorizos como el Platini o El Villar: “Este chorizo español es malísimo para la salud, porque se pone a hablar y a uno le entran los siete males. Durante los estudios tuvimos que probar con ratas, porque ningún humano podía soportar escucharle decir “jurgol”. Imagen no disponible | Montaje Un español viendo una tertulia deportiva La Organización ha publicado una lista de las 10 cosas más perjudiciales para la salud en España, de las cuáles el Villar es la primera. En dicha lista también están un Levante-Granada, una tertulia deportiva y una rueda de prensa de Benítez. “Por favor, no se traguen esas cosas”, ruega la OMS. Imagen no disponible | Montaje Un hombre tras escuchar un rato a Valdano Por último, el estudio también coloca a los españoles como los menos sanos “y los más masocas” y afirma que actividades tales como “ver la Fórmula 1, leer el AS o escuchar a Valdano” tienen bastante culpa de su actual salud. “Les recomendaríamos que hicieran otras cosas, pero bueno, llevan siglos comiendo jamón, así que total ya paqué”.