La Liga investiga si los jugadores del Rayo se dejan ganar siempre

Rayo_Vallecano_Deportivo_Salida_Vavel_MarioCortijo_144957127

La LFP podría estar cerca de destapar el mayor amaño del fútbol español. Según el mismo estudio que reveló que “cuando el río suena, agua lleva”, los jugadores del Rayo podrían haberse dejado ganar en Anoeta. Y en el Pizjuán, y en Mestalla, y en Balaídos...“y así podría seguir media hora, ya me entendéis”, revelaba esta mañana Javier Tebas. "La tocan de puta madre, tienen la posesión, juegan que te pasas...y pierden sistemáticamente. Raro, raro..." asegura Tebas, que reconoce que “aún no sabemos por qué lo habrían hecho, pero vamos, que esto explicaría muchas cosas. Nadie pierde tanto porque sí, esto no es casualidad”. A título personal Tebas apunta a Paco Jémez como artífice del amaño continuado: "No lo digo porque sea mal entrenador, que a ver, también. Mi teoría es que hace perder a los chicos para luego poder llorar en plan mártir en rueda de prensa, que como todos sabemos es lo que más le pone de este mundo". Las sospechas contra el Rayo Vallecano abren la puerta a otras dudas sobre algunos equipos y jugadores “que son sospechosamente malos”. El Levante, Álvaro Arbeloa y tu equipo de amigos de los domingos también están siendo investigados.

