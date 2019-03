La final de la Liga tampoco se jugará en el Bernabéu

Ni la Copa ni la Liga. Ninguna de las dos competiciones se decidirá en el Santiago Bernabéu. Así lo anunció anoche la RFEF. “Aún es pronto para decir en qué estadio se resolverá el campeonato, aunque lo que sí podemos adelantar es en qué estadio fijo que no”. En efecto, ese estadio es el coliseo blanco, que según la página de la Liga “no está acondicionado para acoger partidos a la altura de esta competición” y que necesita “muchas obras y cambios, pero vamos, mazo” para que el título de Liga se juegue algún día allí. El Real Madrid también confirmaba anoche esta noticia, asegurando por su parte que "lo que pasa es que para esas fechas tenemos otro concierto. El día que se acaba la Copa tendremos a Bruce Springsteen, y el día que se acaba la Liga…bueno, tendremos un conciertazo de música de viento, no podemos adelantar más. Pero será espectacular, ya verán..". Estos dos conciertos se unen al de Plácido Domingo en julio. El cartel del evento avisa: "Será el único plácido domingo del año en el Bernabéu, así que no se lo pierda". Lo cierto es que ha sido complicado dar con estas informaciones en la página oficial del club. Todas ellas se encontraban en la sección “noticias menores”, siempre a la sombra de la noticia principal: “El Madrid ya lleva un título en 2016, el Barça cero”, podía leerse bajo la gigantesca foto de un deporte que no es fútbol.

Nuestros especialistas de la sección “deportes exóticos” aseguran que “podría tratarse de baloncesto, eso a lo que jugaba Jordan", pero tampoco lo han investigado demasiado porque lo cierto es que a nadie le importa una mierda.