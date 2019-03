La FIFA regala a Florentino un año sin poder cagarla

Escandaloso trato de favor de la FIFA para con el Real Madrid. El máximo organismo del fútbol mundial premiaba este jueves a Florentino con la imposibilidad de fichar hasta enero de 2017. "Te damos todo un año sin posibilidad de cagarla. ¡Te quejarás!", rezaba el comunicado, que alertaba de que "contra pifias como la de Cheryshev no podemos hacemos nada, eso sí". Dentro la casa blanca todo eran felicitaciones y gritos de "Florentino campeón" a un presidente que presumía y con razón de su última gestión: "menudo soy cuando muevo hilos. Para que luego me llamen desastre". Imagen no disponible | Montaje El Rober y otros madridistas, celebrando la decisión de la FI La noticia ha sido recibida con gran alegría por todo el madridismo, que ve como sus días negros llegan a su fin: "Primero le metemos cinco al depor y ahora esto. Es cambio de ciclo, fijo", decía uno de los muchos aficionados que se dieron cita en Cibeles. "Estoy muy emocionado", decía Rober, otro madridista. "Un año entero sin comprar camisetas supone una ayuda económica mazo importante. Gracias FIFA, me has salvado del desahucio". Yoli, llorando de emoción, confesaba: "no puedo creerme que no vayamos a gastar el dinero en otro portero. Esto es mejor que la Champions". Con esta decisión el Madrid celebra además tener otros doce meses para poder arreglar el fax, "porque el técnico dice que viene, que viene, pero nunca se pasa, y cuando lo hace le falta esta pieza o la otra. Es más desesperante que Danilo", confesaba en rueda de prensa Jose Ángel Sánchez. Imagen no disponible | Montaje El Atleti, otro año con Torres El Madrid se lleva un premio pero el Atlético de Madrid un severo castigo. Y es que la FIFA ha sancionado por su parte a los colchoneros con "seguir con Fernando Torres hasta enero de 2017". "Creíamos que Torres se iría cuando marcara el gol 100, o sea, en cinco o seis meses", confesaba Cerezo. Pero un año más con el Niño....esto huele mal, siempre los mismos", denunciaba el presidente, que recuerda que "una cosa es ser pupas y otra gilipollas".