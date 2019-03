La Federación desestima el recurso del Cádiz porque fue incapaz de escribir bien Cheryshev

No ha podido ser. Tras siete intentos fallidos de siete cartas diferentes, la Federación Española de Fútbol ha acabado desestimando el recurso del Cádiz, incapaz de escribir debidamente la palabra Cheryshev. “Les hemos dado varias oportunidades, pero no tenemos toda la mañana”, han argumentado desde la Federación. Su presidente, Ángel María Villar, se ha mostrado “mu sorprendido de que naide sea capaz de hablar bien en un clú de jurgol como el Cádiz”. Desde el Cádiz han reconocido “haber hecho todo lo posible, pero es que vaya tela con la palabrita. Cheriché, Serishé, Aserejé… al final preguntamos si nos dejaban escribir simplemente “el pisha ruso ese”, pero nada, son muy estrictos, van a pillar”, nos ha dicho el presidente, que confiesa que se levantó muy temprano, “a las 12 y media o así”, para enviar el recurso. Imagen no disponible | Montaje Vizcaíno, tras escribir el séptimo recurso con ayuda de un profesor de Lengua Manuel Vizcaíno también reconoce que ante la imposibilidad de recurrir mediante un escrito acabó haciéndolo “por teléfono, cantando una chirigota, que eso siempre triunfa. Se rieron mucho, pero ni por esas. Vizcaíno deja entrever que “el Madrid está detrás de esto, porque nunca nadie me había negado algo después de una de mis chirigotas”. Imagen no disponible | Montaje La directiva del Cádiz, reunida de urgencia para componer una chirigota. Desde Madrid, por su parte, Florentino sigue sin entender “por qué el sancionado debe ser el Madrid, si el Cheryshev ese es del Cádiz, ¿no?”. De momento nadie se atreve a decirle lo contrario al presidente, que ha puesto al cargo de las conversaciones telefónicas con el Cádiz a su mejor hombre, Benzema. Desde el club gaditano, el encargado de hablar con Benzema será Güiza, "que es el único que no se achanta con las amenazas de Benzema, porque si tú tienes un vídeo suyo, él sabe donde vives y cuál es tu coche".

La plantilla por su parte sigue a la espera de noticias, y mientras un equipo de psicólogos trata de explicarle a Ramos todo lo que ha sucedido, Chendo sigue intentado aprender cómo se entra en Twitter.