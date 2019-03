La anciana del anuncio de la Lotería se cree que el derbi lo ganó el Atleti

Imagen no disponible | Montaje

Se la han vuelto a jugar. Doña Carmina, la anciana del anuncio del Gordo de Navidad, muy colchonera ella, lleva dos días "como loca de contenta" tras la supuesta victoria por cuatro a cero del Atleti ante el Real Madrid. El gilipollas de su nieto nos cuenta que "estaba viendo el especial de Telemadrid y cuando llegó ella justo pusieron el 4-0 de hace un par de años.." salió corriendo toda feliz a decírselo a la vecina, y a mi me dio pereza explicárselo porque soy gilipollas, como toda España sabe ya. Según ha podido saber @TTangana, el hijo de Carmina, que es madridista, salió corriendo a explicarle a su madre que el partido lo había ganado el Madrid. "Pero me dio pena, fíjate tú...con el gol de Ramos en el 93 casi le da un infarto, y con los penaltis de la última Champions se lo dio (el infarto). Así que le dije: pues mira sí mamá, ha ganado el Atleti, ea ea.." Carmina decidió entonces montar un fiestón en el pueblo al grito de "paga mi hijo el vikingo, que se joda". El alcalde nos confiesa que "el pueblo entero le siguió el rollo porque somos todos del Atleti y necesitamos alguna alegría..". Al parecer también le hicieron creer que Torres marcó un hat-trick y que el Atleti es líder, datos que Carmina estuvo restregando a su hijo durante toda la tarde. No es la primera vez que este pueblo de cabrones engaña a Carmina. Además de hacerle creer que le tocó el Gordo, también le dijeron que Pedro Sánchez ganó las elecciones, que Chenoa y Bisbal se dieron un morreo en directo y que el Calderón no se derribará jamás.

Publicidad