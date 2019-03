La afición del Valencia estudia inglés para poder cantar "Neville go home"

Gary Neville tiene las horas contadas. Así lo ha confirmado esta mañana el Valencia, que aclara que "concretamente las horas que le quedan son 120, que son las que hemos contratado con el método Vaughan". El club ché ha decidido tomar esta medida después de comprobar como Neville "era totalmente inmune al ‘Neville vete ya’. Pensábamos que era de hielo, un tipo con carácter, pero resulta que no, que es que no entiende ni papa. Va siendo hora de decírselo en inglés" confirma el Valencia, que ha regalado a cada aficionado el primer DVD de aprende inglés con 1000 palabras. “El resto tendrán que comprarlos, que económicamente tampoco estamos para tirar cohetes” reza el comunicado del club. De momento parece que el DVD surge efecto, ya que en el último partido pudieron escucharse en la grada cánticos como "my taylor is rich" y "lápiz pencil, boli pen.." Imagen no disponible | Montaje Aficionados del Valencia, cantando Big Muzzy @TTangana ha querido saber el por qué de tanta inversión en el inglés de la afición cuando lo único que tienen que aprender a decir es “Neville go home”. Pero nada más lejos: “también queremos que aprendan insultos, quejas y demás. Es decir, que siga siendo nuestra afición, la que todos conocemos…pero en inglés. Va a ser muy cool, you’ll see”, nos dice García Pitarch, que tiene enchufe y ya va por el segundo DVD. Neville, que se cree que lo de aprender inglés es “un movimiento de la afición para que me sienta como en casa” ha querido por su parte agradecer el gesto y se ha puesto a estudiar valenciano, como él mismo ha confirmado en rueda de prensa: “ché que bon, nano, el próximo partido le echaremos collons y dejaremos de ser unos fabetas. ¡Agarra´t que ve curva, tete!”