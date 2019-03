La afición del Valencia enseña a la del Barça a cantar "Lucho vete ya"

Hermandad entre aficiones en el Camp Nou. Seguidores Valencianistas echaron ayer una mano a los cules, que no sabían qué hacer ni cómo comportarse en estas ocasiones. "¿Qué se hace cuando se pierde?" preguntaba Carles, aficionado culé, a Jordi, un ché que tampoco sabía como comportarse al ver a su equipo ganando. Tras pensarse mucho la respuesta, Jordi le confesaba a Carles que "nosotros lo que hacemos es cantar para echar al entrenador. No nos vale de nada pero lo pasamos bien". Tras media hora intentando encajar 'Luis Enrique' en el cántico, Jordi y Carles cantaban al unísono "Lucho vete ya". En cuestión de segundos tot el camp era un clam. El Valencia se ha mostrado encantado de que el Barça haya seguido su "genuino e inteligente ejemplo" para solucionar su crisis, si bien también ha recordado que pedirá derechos de autor.

El Barça está obligado a pagar al conjunto ché una suma de 1000 euros, y ya ha preguntado si no les vale con llevarse a Neymar "en vez de ese pastón, no fotem. Y de regalo Alves, va". Luis Enrique fue preguntado por todo esto en rueda de prensa pero no dejó muy clara su postura, ya que todas sus respuestas fueron "y tú más", "habla chucho que no te escucho" y "calla, feo, que eres muy feo". Piqué también ha querido opinar por Periscope pero desde la directiva le han pedido educadamente que "se meta el cacharrito por el culo".