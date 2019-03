Joaquín anuncia su retirada porque no se sabe más chistes

"Como dijo el tuerto al quedarse ciego mientras caminaba: bueno, pues hasta aquí hemos llegado". Con estas palabras anunció ayer Joaquín su retirada al concluir la temporada. La razón: no se sabe más chistes. “Mi trabajo en este deporte llega a su fin. Algún día tenía que pasar” decía el bético, que aseguró también que "los que me quedan son muy malos, y no quiero seguir así. Prefiero dejarlo en mi mejor momento". Lo cierto es que era algo que se veía venir. Joaquín se gana cada semana la convocatoria contando un chiste y para esta jornada se ha quedado fuera con este: -Hola buenas, quería una cámara de fotos para regarlársela una amiga -¿Con qué objetivo? -Pues con el objetivo de tirármela, claro Juan Merino confiesa que "a algunos les pareció bueno, pero el míster soy yo y a mí me pareció lamentable, punto". Merino reconoce que "es triste verle así, sin esa chispa. Con lo que él ha sido..". Imagen no disponible | Montaje Merino, tras escuchar el chiste de Joaquín Sus compañeros también dan la razón al míster: “Desde hace un tiempo no para de repetir lo de que su hobby es el tenis…nos reímos porque seguirle el rollo, pero ya huele”, confiesan en el vestuario, donde reconocen que “saltar al campo sin un buen chiste nos condiciona mucho, y claro así nos va”. El Betis busca desde ya un nuevo contador de chistes para la próxima temporada. Ahora mismo suena con fuerza Pepe Reina, aunque desde el Betis aseguran que "ni siquiera tienen por qué saber jugar al fútbol, mientras hagan reír a la tropa. Leo Harlem, Arévalo o Dani Güiza también nos valdrían".