James también se queja: "Si todos mis rivales estuvieran a mi nivel, iríamos primeros”

Cristiano no es el único en hablar claro. También lo hace James, que se ha mostrado “muy harto” del nivel que está viendo a su alrededor en cada partido. "A ver, es que son muy buenos. Si todos mis rivales estuvieran a mi nivel, iríamos primeros". Tras estas explosivas declaraciones y como sucedió con Cristiano, la prensa ha querido darle la oportunidad de que las matizara, por si se refería sólo al aspecto físico. James ha sido claro: "Joder, al aspecto físico sobre todo. ¿Tú has visto como corren todos? ¡Y qué tabletas!. Yo no sé qué desayunan, pero tengo que enterarme”, dijo James, que concluyó con un simple “así no vale". Imagen no disponible | Montaje James, recibiendo transfusión tras el partido contra el Atleti James no ha sido el único en dar hoy explicaciones. También lo ha hecho Cristiano Ronaldo, que ha querido perdón “a mis putos compañeros” por haberles dicho “un par de verdades”. Cristi también asegura que fue todo un problema con los idiomas. "Tendría que haberlo dicho en portugués y así no me habríais entendido".

"Como ya dije, me refería al aspecto físico", ha repetido Cristi. "Me refería a que yo estoy mazao y soy súper rápido y fuerte y mis compañeros son unas jodidas abuelas. Pero eso es todo, por supuesto que respeto a mis compañeros, se llamen como se llamen: Bale, Benzema…o eso, como se llamen”, ha dicho Ronaldo, que insiste: “No me creo mejor que nadie; lo soy”.