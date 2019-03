Investigan un partido por posible no amaño

Parece mentira pero así está el fútbol. La FIFA investiga estos días lo sucedido durante un partido de la segunda división noruega que podría no haber sido amañado. El partido en cuestión no ha trascendido, ya que los investigadores confirman que “los jugadores tienen miedo de que el mundo del fútbol les mire con malos ojos, por traidores”. Desde las alta esferas de la FIFA, indignación: “Lo que han hecho es muy limpio, mucho. Eso no se hace”, resume escuetamente un comunicado que lleva título “de Noruega tenían que ser” y que ha tenido que ser escrito por un becario porque el encargado de hacerlo está también suspendido por el Comité de Ética. Imagen no disponible | Montaje Blatter, al enterarse Los responsables del no amaño siguen tratando de explicarse, y sus excusas son de momento bastante flojas: “a ver, es que no nos jugábamos nada”, nos dice uno de los capitanes por teléfono. “Lo hicimos por la tontería, el jiji jaja, pero nunca más, de verdad”, insiste el jugador, que asegura estar “abochornado” por haber formado parte de un partido que ya recibido durísimas críticas por parte de personajes como Al Ghandour, Javier Aguirre o Antonio Conte. Imagen no disponible | Montaje Momento del no amaño El árbitro del encuentro fue el que dio la voz de alarma a los medios. "Cuando llegué a mi vestuario antes del partido y no vi ningún fajo empecé a sospechar. Pregunté a los jugadores que había de lo mío y entonces me dijeron que querían jugar limpio. Me quedé de piedra", reconoce el colegiado, que lamenta como tuvo que estar "todo el partido sin saber qué coño pitar ni a favor de quién. Fue terrible, así que decidí actuar". Imagen no disponible | Montaje Los jugadores, avisando con recochineo Los que tienen previsto hablar en breve son Joseph Blatter, Michel Platini y Ángel María Villar. Los tres lo harán desde la nueve sede de la FIFA, la cárcel de Soto del Real, donde como ya saben tendrá lugar la próxima entrega del Balón de Oro. En dicha rueda de prensa anunciarán la reciente inversión de 10.000 millones de euros en la promoción “de un juego sucio y sin valores” de los cuales 9900 no se sabe dónde han ido a parar.