Gobierno y oposición se ponen de acuerdo y votarán 'No' a Lopetegui

Parece que ya hay acuerdo. El congreso en pleno ha votado esta mañana 'No' a la designación de Lopetegui como nuevo seleccionador. El técnico vasco podrá presentarse a una segunda vuelta de votaciones, pero desde el hemiciclo ya avisan que "toca tener altura de miras y también dos dedos de frente. Lopeto no". La decisión de votar en contra de la designación del vasco nació de Su Majestad Felipe VI, que se enteraba ayer del asunto mientras leía el As en el excusado. Inmediatamente llamó a Mariano Rajoy, al que le dio un encargo "muy serio, nada de bromas". Rajoy entendió inmediatamente que no se trataba de la formación de un Gobierno sino de fútbol, por lo que aceptó el encargo. PSOE también votará en contra de Lopetegui, como confirma Pedro Sánchez: "No, no y no. ¿Qué parte no entiende la Federación? Lopeto no, coño". Ciudadanos anuncia que votará "en contra de cualquiera que quiera romper España, y Lopetegui es que la hace añicos en un mes, no jodas". Unidos Podemos ya ha comunicado por su parte un nuevo cambio en el nombre de su formación, y ahora se llamará Con Julen No Podemos, Ni Siquiera Unidos.

