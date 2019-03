Garfunkel, Ringo Starr y Buzz Aldrin meten a Cristiano en su grupo de WhatsApp

Cristiano Ronaldo es desde ayer miembro honorífico de un club muy especial. Minutos antes de la gala del Balón de Oro, el crack portugués recibió una llamada telefónica de Aitor Karanka, el cual le invitaba a unirse “a un grupo muy exclusivo y muy guay, fundado por el mismísimo Salieri y en el que encajarás a la perfección”. Cristiano no recordaba haber jugador contra ningún Salieri, por lo que el técnico español le recordó brevemente de quién se trataba: "Era el que no era Mozart, no sé si me sigues…". Karanka también aprovechó la ocasión para felicitarle por su segundo puesto. "Pero si aún no ha empezado la gala", le respondió Cristiano. "Bueno tío, tú ya me entiendes, no jodas" le replicó Aitor, que le recordó al portugués que "el primer paso para entrar en este club es asumir lo que eres, sin complejos ni mierdas". Imagen no disponible | Montaje Según nos ha contado Abraham Olano, miembro de este club “del que no decimos el nombre porque nos jode mucho oírlo”, Cristiano no conseguía entender de que iba todo ese asunto, por lo que Karanka pasó el teléfono a otros socios del club. Buzz Aldrin, Sete Gibernau o el rubio de Cruz y Raya también hablaron con el portugués, que se emocionó mucho al hablar con Garfunkel pero que seguía sin entender de qué iba el grupo aquel. Olano nos confiesa que finalmente fue Rafa Benítez el que hizo entender a CR de qué iba el asunto. “Al principio aquello le hizo menos gracia que el rubio de Cruz y Raya”, nos confiesa Olano. “Pero al final acabó aceptando cuando le dimos nuestra palabra de que Messi jamás entraría en nuestro club. También exigió ser el presidente del mismo, lo cuál no supuso ningún problema porque es justo el puesto que le íbamos a ofrecer. Desde que nos dejó Valdano buscábamos un nuevo líder, y ese es Cristi, qué crack", nos dice Olano. Cristiano exigió por último la expulsión del club de Rafa Benítez, al que despidieron a través del whatsaap del grupo y al que al parecer aceptaron “por lástima más que nada”.