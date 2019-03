Gala León manda un mensaje de ánimo al equipo de la Davis: "Joderos"

Gala León ha querido acordarse del equipo español de la Davis, actualmente en Rusia hasta que les dejemos volver. A través de Twitter, la excapitana ha escrito un sentido "joderos", acompañado de los hastag #SuerteConchita y #AMamarla y de un emoticono riéndose. Un mensaje sobre el que aún no se ha manifestado la propia Conchita Martínez, desaparecida desde pocos minutos después de que España cayera ante Rusia. Según nos cuentan los propios jugadores, la capitana “murmuró algo así como “ahora vuelvo, tengo un jabalí en el horno” y desde entonces no le hemos visto el pelo”. Imagen no disponible | Montaje A la espera de que Conchita dé señales de vida, la Federación ya se ha puesto en contacto con la propia Gala León, a la que ha pedido que vuelva a tomar las riendas del equipo para ayudarlo a salir del llamado “grupo mierder”. Sin embargo, la extenista ya ha respondido que le es imposible, ya que tiene cosas más interesantes que hacer, “como por ejemplo emparejar mis calcetines”. Rafa Nadal, por su parte, también ha opinado a través de Facebook sobre la dura derrota de España, que califica de “normal. Ya sé que a veces no lo parece, pero os recuerdo a todos que Conchita también es una tía. Que a ver, que yo no soy machista, pero…¿una tía?”, escribe el tenista en su estado, recibiendo los “likes” de su tío Toni, el Loco Gatti, Silvio Berlusconi y Dominique Strauss-Kahn. Imagen no disponible | Montaje A España le queda ahora un difícil camino para volver al llamado “grupo guays”. En los próximos meses tendrá que jugar contra Nepal, donde se ha celebrado el emparejamiento por todo lo alto: “¿Contra Robredo? ganamos fijo”, se ha escuchado en las calles de Katamdú.