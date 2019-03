Froome consigue por tercera vez doparse mejor que el resto

Imagen no disponible | Montaje

Chris Froome no tiene rival. Por tercera vez en su carrera el corredor británico supo doparse más y mejor que el resto de corredores para poder subir esas cuestas que usted no haría ni en moto y hacerse así con el Tour de Francia. Un hazaña al alcance de muy pocos. Concretamente, todos los que han ganado el Tour tres o más veces y aún no han sido pillados. Froome confiesa que "ha sido mi victoria más trabajada, porque este año los controles han sido más sorpresa que nunca. Pero bueno, eso es lo que le da emoción a este deporte". El británico también reconoce que "la satisfacción es doble al saber que he batido a grandes especialistas en esto, como Contador o Valverde". Froome también ha querido acordarse de su "increíble equipo" que le ayudado "en los momentos más difíciles, como cuando estaba meando a mitad de noche e irrumpieron en mi baño los vampiros. Mis compañeros estuvieron magníficos, no diré como porque es muy escatológico". ¿Próximos objetivos?: "Los de cualquier otro ciclista", reconoce el corredor de Sky: "seguir dopandome mejor que el resto, y por supuesto superar a mi ídolo, Armstrong. Pero sin que me pillen".

