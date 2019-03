Francia apoyará la independencia de Cataluña tras enterarse de dónde es Gasol

Francia ya lo ha decidido: "liberté para Catalunya". El Elíseo ha asegurado esta mañana que, si bien este apoyo institucional a Artur Mas "estaba decidido desde que", el partido de ayer de Pau Gasol acabó convenciendo definitivamente al presidente francés que, según sus propias, palabras apoyará "lo que sea, mon Dieu, con tal de no tener que volver a jugar contra ese cabrón". Las declaraciones ante la prensa las ha hecho el primer ministro Manuel Valls, ya que como él mismo nos confiesa "Hollande no está en disposición de hablar. Ayer, tras la prórroga,". Según parece, el propio Valls tiene las horas contadas como primer ministro. "Ya sabes, soy de origen español... y el presidente no me puede ni ver. Puto gabacho…", concluye Valls confirmando que en efecto tiene bastante de español. Al parecer y, según nos dicen desde El Eliseo, por un momento Hollande "se pensó mejor las cosas y estuvo a punto de rectificar, pero entonces Valls le recordó quede fútbol también son catalanes, por lo que el presidente descolgó el teléfono y llamó a un sorprendido Rajoy para decirle que "Catalunya is not Spain y Gasol tampoco, putain". Hollande, con el respaldo "de todo el pueblo francés" también ha mostrado su apoyo a favor de una República en España, "porque aquí no queremos ni oír hablar de Reyes". Por último ha querido saber dónde nació "el Chacho Rodríguez ese de la merd" para justo a continuación apoyar públicamente al movimiento independentista canario al grito de