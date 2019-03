Florentino recuerda a la UEFA que cuando les dijo "Borussia" se refería al Monchengladbach

Imagen no disponible | Montaje

El Madrid no quería al Dortmund. Así se lo ha hecho saber esta mañana Florentino Pérez a la UEFA recordándoles que "hay dos Borussias, y yo me refería al Monchengladbach". El presidente exige que se repita el sorteo o le devuelvan el dinero, pero UEFA le ha comunicado que la pasta "ya ha volado, concretamente en los canapés y el bebercio de la fiesta y en las put...en las frutas de después". UEFA insiste en que al igual que el año pasado Florentino "dejó bien claro que el Manchester que quería en semis era el City" esta vez tenía que haber matizado a qué Borussia se refería. El presidente asegura que sí que lo dijo, pero que no le salió muy bien la palabra Monchengladbach porque tenía un polvorón en la boca. Florentino está dispuesto a no pagar más "ni los canapés de la fiesta ni las bolas calientes" a no ser que de aquí a la final le pongan al Leiscester en octavos, el PSV en cuartos y el Rostov en semis. En caso de que UEFA "se porte" Florentino se compromete a pagar los honorarios de Roberto Carlos y también el tratamiento de su mano quemada.

