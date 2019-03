Florentino pregunta si De Gea mete goles

Imagen no disponible | Montaje

El Madrid sigue sin meter gol y Florentino sigue obcecado en De Gea. Una combinación que ha acabado con la nueva y penúltima genialidad del presidente: "De Gea de delantero, mire usted". Esas han sido las palabras que Florentino le dijo anoche a Benítez, que le preguntó por su parte si no podrían mejor repescar a Chicharito. La respuesta del presidente fue clara: "ya lo he calculado, y De Gea vende más camisetas". Según nos confirma el propio De Gea, Florentino llamó anoche para preguntarle "si iba bien por alto. Le dije que sí, que claro, y me preguntó que qué tal remataba de cabeza…". Aquello le pareció bastante raro al portero, que no obstante le respondió que remataba "de puta madre. Le diré lo que sea para que me fiche. Hasta que soy del Madrid de siempre. Además, tampoco será muy difícil meter más goles que Benzema..". Florentino ya ha comunicado al vestuario la noticia, que ha sido acogida de diferentes maneras. Keylor Navas ha invitado a cenar a todos sus compañeros, aunque sólo ha ido Benítez. Cristiano, tras cinco horas repitiendo “penalti, inyusticia” escuchó y aceptó la propuesta después de que le prometieran que en ningún caso marcará más goles que él. Benzema, por último, se ha mostrado contentísimo ya que como él mismo ha dicho "por fin viene Edurne". Rafa Benítez, por su parte, ha aceptado la imposición de Florentino tras saber que su puesto corre peligro de no ganar inminentemente, aunque no es el puesto lo que le preocupa. "Me han dicho que o gano ya o no me como las uvas, y eso sí que no estoy dispuesto a aceptarlo. Me encantan las uvas". Benzema, por cierto, no es el único cuyo puesto corre peligro. Benítez ya le ha preguntado a Florentino si puede fichar a Bolt "que corre más que Bale, y peor que él seguro que no juega".