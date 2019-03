Florentino pondrá el himno del Barça para poder justificar los pitos

Tot el Camp es un clam. Esos serán los primeros acordes que suenen a partir de ahora en el Bernabéu al acabar los partidos. Así lo ha decidido Florentino Pérez, que este sábado escuchaba unos pitos “que no sé a quién iban dirigidos y que no entiendo a qué vienen. Al fin y al cabo todo va bien, porque esta mañana he mirado y seguimos siendo el equipo número uno en la lista Forbes. Eso es lo que importa...¿no?. Florentino ha decidido cambiar "el himno de las mocitas, y el de Plácido Domingo, y el la décima, y del año que viene y el otro y el otro" por el del Barça, argumentando que “ya que van a seguir pitando por lo menos que sea porque están escuchando algo feo de pelotas, y no como nuestros himnos que son lo más, ¿verdad?". Al ver nuestra reacción nos ha querido recordar “lo bien que riman verso y universo, porque es que como José María Cano no rima nadie, mire usted”, pero le hemos pedido que por favor no siguiera por ahí o dábamos por concluida la entrevista. Imagen no disponible | Montaje un par de aficionados, oyendo el himno de Jose María Cano El presidente también tiene planeado sacar en cuestión de días "una nueva camiseta, que es lo que más calma a la afición cuando las cosas se ponen feas, o sea, cada vez que jugamos contra el Barça". Florentino confirma que será "colorado fosforito, porque cuanto más fea es más compran, es flipante. Por esa misma razón pensé en que fuera rosa chillón, o ponerle un dragón hortera…pero luego recordé que esas ya las sacamos". Imagen no disponible | Montaje Aficionados madridistas, celebrando la salida de la nueva camiseta Por último, Florentino ha confirmado que Benítez continuará en el cargo “al menos hasta Navidad, porque eso estipulaba su contrato, que tenía que comerse sí o sí el turrón. Se puso muy pesao con eso”. En cuanto a lo sucedido contra el Fútbol Club Barcelona y las opciones de ganar la Liga, Florentino ha querido mandar un mensaje "de calma y confianza, porque joe, aún nos queda la Champions…y con un poco de suerte nos nos cruzamos con ellos".