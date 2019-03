Florentino Pérez compra el Oporto para despedir a su portero

El Oporto no sólo tiene un nuevo portero. También un nuevo presidente. Florentino Pérez se ha auto presentado esta mañana en el palco de honor del estadio do Dragao como nuevo presidente del Oporto: "Florentino Pérez, o sea, yo, ha nacido para presidir el...el...¿perdón, este equipo como se llamaba?".

Florentino y el nuevo entrenador del Oporto, pensando en el futuro de su portero Una presentación que ha disparado las dudas sobre las verdaderas intenciones del nuevo presidente, que según nos desvela el periodista portugués Joao Pedrerao, presentador de El chiringuinho, no son otras que despedir a su portero. "Iker se enteró de que Floren compraba el Oporto justo antes de su rueda de prensa de despedida, y por eso se echó a llorar".

Casillas, al leer la noticia de @TTangana El propio Florentino, no obstante, ha desmentido todos estos rumores: "No pienso echar a Iker, mire usted. Simplemente ficharé a Mourinho de entrenador y dejaré que las cosas sigan su curso..". Además de prescindir de Casillas y de Lopetegui (que ha sufrido un desmayo al recibir la noticia) el nuevo presidente tiene pensado fichar a Bale y Kaká argumentando que "hasta que no sean aplaudidos, yo no pienso parar", además de a Arbeloa y Diego López, "que son oportistas de corazón, y no como otros...". El nuevo director deportivo será Jorge Valdano, que según Florentino "tendrá libertad absoluta para hacer todo lo que yo quiera" y habrá también nuevo estadio (que se llamará Dragados y no Dragao), nueva camiseta ("llena de dragones, por supuesto, que eso vende mucho") y hasta himno del centenario. Desde el club ya le han informado de que el centenario fue hace más de 20 años, "pero dice que le da igual, que ya ha contratado a un tal José María Cano que rima "Verso" y "Universo" como nadie", ha desvelado el expresidente del Oporto, que desde ahora hará las labores de utillero y que ha asegurado tener mucho en-Fado.