Florentino desvela que el fichaje de Benítez era una inocentada

“¡¡Inocentes!!” De esta manera ha empezado Florentino hoy, 28 de diciembre, su anunciada comparecencia ante los medios en que iba a hablar del futuro de Rafa Benítez. Al parecer, la contratación del técnico madrileño era en efecto lo que todos habíamos sospechado siempre: una inocentada. “Siempre me dicen ustedes que soy muy serio y no gasto bromas, así que este año he querido ir más allá” ha dicho el presidente. “Lo malo era que había que echar a Ancelotti, pero merecía la pena viendo las caras de la gente. Joe, ha sido una risa”, nos ha dicho mientras nos limpiábamos el zurullo que él mismo nos había puesto en nuestras sillas. Tras darle un minuto para que gastara la broma telefónica de "es ahí donde la lavan la ropa", le hemos preguntado si merecía la pena echar a Carletto y fichar a Benítez sólo para gastar una inocentada aún a riesgo de poner en juego la Liga y la Champions. Florentino ha sido muy claro: “seré serio por primera vez en meses: La Liga se iba a perder igualmente, así que qué demonios. Oye, ¿nadie quiere que le encienda este cigarro? ¿Nadie, seguro?. El presidente ha insistido varias veces en no estar “pedo, ni fumao, ni nada de eso. Sólo quería partirme un poco la caja, mire usted”. [caption id="attachment_15401" align="alignnone" width="631"] Imagen no disponible | Montaje Florentino gastando la broma de "es ahí donde lavan la ropa"[/caption] Tras habernos limpiado la cara después de que nos estallara el cigarro, y una vez hemos entendido la actitud de Florentino durante los últimos meses enfocada siempre a gastar una gran inocentada, le hemos preguntado por lo de los nuevos himnos, la camiseta rosa y la del dragón, el fichaje de Bale, la eliminación de La Copa, el lío de De Gea, el despido de Casillas y el 0-4. “No entiendo por dónde va, estábamos hablando de mi broma de Benítez…¿Qué insinúa?” ha contestado Florentino, que confirma además que “de perdidos al río, seguiremos con Benítez” porque “lo de traer ahora a Mourinho ya me parece una broma de muy mal gusto. Se trata de reírse, no de llorar”. [caption id="attachment_15398" align="aligncenter" width="321"] Imagen no disponible | Montaje "Florentino pidiendo perdón después de que nos estalle el cigarro de coña"[/caption]