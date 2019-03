Florentino descarta el fichaje de De Gea al enterarse de que sólo es un portero

De Gea no irá al Madrid. Así lo ha confirmado esta mañana su representante, que confiesa que no pudo engañar por más tiempo a Florentino Pérez: "Acabó descubriendo que estábamos hablando de un portero y directamente me colgó". El representante de De Gea, cuyo nombre no nos hemos molestado en buscar, confiesa que "durante semanas le había dicho a Floren que mi chico era muy guapete, que iba a hacer olvidar a Casillas, que su novia estaba muy buena…en fin, esas cosas con las que siempre convencemos a este tipo". Al parecer, el fichaje se vino abajo por culpa de Emilio Butragueño que, según nos confiesa el propio De Gea, "se fue de la lengua. Cuando ya estaba casi todo hecho le dijo algo así como 'buen fichaje presi, este para mucho más que Iker'" y Florentino se puso pálido. La cosa no quedó ahí, ya que al parecer Butragueño también le dijo que era español. Florentino se puso a gritar cosas como “a quién le importa un portero español” o “¿tengo que recordaros que el otro día eché a Casillas?”, y aseguró muy enojado que él creía que se trataba del típico mediocentro de Rumanía, país donde se venden muchas camisetas del Madrid. Después de aquello, y según nos relata el propio De Gea, "no conseguí convencerle de que me fichara ni mandándole mis mejores vídeos; de Edurne".

En el vestuario del Madrid desolación absoluta, pues ya que se habían hecho a la idea de la llegada del portero y de su acompañante. "primero se va Irina, luego Carbonero y ahora no viene la rubia" se ha escuchado en el vestuario y con acento francés. Algún jugador, no obstante, sí que se alegrado, aunque al no estar ya Casillas no se ha filtrado a los medios quién ha sido. Tan sólo se sabe que al enterarse gritó: "¡¡Pura vida!!".