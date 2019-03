Florentino acaba en urgencias tras convertir libras en euros y enterarse de lo que costó Bale

Susto mayúsculo en el madridismo. La casa blanca ha publicado un comunicado en el informa que su presidente ha sufrido "varias arritmias, una depresión de caballo y hasta un mareo" todo ello provocado “por la web esa que transforma una moneda en otra” y a través de la cual Florentino se enteró de lo que costó de verdad Bale. Una vez recuperado, y según nos filtran desde dentro del club, Florentino habría reunido a sus hombres “para echarles una peta que te cagas por no haberle avisado”. Al parecer, todos reconocieron que en efecto el precio pagado por Bale era “un pelín excesivo, incluso viniendo de usted, presi”. Todos excepto Butragueño, al que después la prensa tuvo que decirle la cifra en las antiguas pesetas. Tras lo cuál, se desmayó. Imagen no disponible | Montaje Butragueño, segundos antes de desmayarse La información del verdadero precio de Bale también ha lesionado al propio Bale. Zidane nos cuenta que fue él el encargado de darle la cifra al galés: "Se quedó con los ojos muy abiertos y totalmente pálido, me recordó a Ozil", confiesa Zidane. "Lo cuál fue un error, porque cuando me pidió que comparara esa cifra con un jugador le dije “seis Oziles”. Fue entonces cuando se lesionó. ¿Su lesión?. Bueno, básicamente le duele todo, y el pobre no para de repetir “eso explica lo pitos, eso explica los pitos…" Imagen no disponible | Montaje Bale, tras enterarse de cuantas libras son 100 millones de euros Florentino ya ha tomado cartas en el asunto para que algo así "no vuelva a pasar. Para empezar, he despedido a Butragueño" nos revela el propio Florentino, que también se ha comprado "una calculadora que convierte divisas súper rápido" y con la que va a todas partes. "Ya no compro jugador, puente o país si ella. Es super útil, mire usted" confiesa el presidente, cuyo próximo objetivo es "vender a Bale para comprar…joder, para comprarlo todo, empezando por La Liga".