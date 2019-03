Ex jugador en valenciano se dirá traidor

Imagen no disponible | Montaje

La Academia Valenciana de la Lengua ha aceptado esta mañana las 100.000 firmas a favor de un importante cambio: a partir de ahora "ex jugador" se dirá simplemente "traidor". La Academia informa de que "la medida entrará en vigor en el momento exacto en que Alcácer pose delante del escudo gigante del Barça". Desde la Real Academia Española reconocen que se trata de un cambio "natural y hasta necesario, como lo fue aceptar culamen o almóndigas". "Los valencianos ya llevaban muchos años diciendo "traidor" en vez de ex jugador. Concretamente desde lo de Mijatovic". Los cambios se notarán sobre todo en el museo del Valencia, donde la sección "Leyendas y ex jugadores" pasará a llamarse simplemente "Benítez y traidores". El club ya colocó esta mañana en esta sala una foto de Alcácer "entre Pedja y Mendieta, porque ellos son los tres grandes". También confirmó la necesidad de una importante ampliación de esta sala, como ya hicieron en su día con la sección "Vete ya", repleta de fotos de entrenadores. De momento ningún ex jugador o traidor se ha pronunciado sobre esta medida. Tan sólo Albelda se ha quejado llorando a través de la radio, pero al parecer eso es algo que hace todos los días.

