España envía a Río a Manolín el gitano para que consiga más metales

Con Mireia Belmonte y Maialen Chourraut no basta. España tirará de Manolín el gitano, experto en metales, para tratar de hacerse con más oro, plata y bronce en los Juegos de Río. El COE ha tenido que insistirle varias veces a Manolín sobre la importancia de no traer cobre, metal en el que es especialista: "oro Manolín, sobre todo oro, olvídese del cobre o la hojalata, que de eso vamos a ir sobraos". Alejandro Blanco también le ha recordado al gitano que nadie debe enterarse de lo que está pasando: "Usted haga como están haciendo los rusos, sonría y coja metales, da igual que le piten". Manolín ha confesado estar un poco nervioso ante tanta responsabilidad: "sé que España entera me está mirando y eso a mi no me gusta. Es verdad que he conseguido muchos metales en la vida, pero precisamente porque nadie miraba", confiesa Manolín, que no garantiza que no vaya a hacerse algún diente con las medallas que consiga: "Si el oro es bueno bueno no prometo nada, que me faltan un par de molares". Manolín no irá a la Villa olímpica, donde nadie se ha ofrecido a hacerle hueco, y se hospedará "con unos amigos que conozco en Ciudad de Dios". De tener éxito "consiguiendo cosas sin merecerlo", España mandará también a Río a Ramón el de Pitis, el Dioni y Barcenas.

