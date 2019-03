El Valencia fichará a un entrenador imposible de echar: Rita Barberá

Imagen no disponible | Montaje

La directiva del Valencia C.F. ya tiene desde hace días un nuevo mister "con carácter, experiencia y sobre todo difícil de echar": Rita Barberá. El club ché recuerda que Barberá "sabe lo que es lidiar con situaciones límites como la nuestra". "A Rita no le asustan unos simples cánticos, esa señora es de hielo", ha dicho Peter Lim ante la prensa: "Además, si Rita se compromete con ocupar un puesto lo ocupa hasta el final, aunque la echemos". Para colmo, Rita Barberá tampoco podrá ser nunca expulsada del terreno de juego: "ya puede llamar hijoputa al linier que el árbitro no la saca del banquillo ni con grúa. Eso es lo que necesitamos, es nuestro hombre. Bueno, mujer, tú me entiendes". Desde su asiento del Senado, del que no se mueve desde hace varios días, Barberá ya ha hablado con el club, al que ha pedido "libertad absoluta. Es decir, que lo que me digáis desde la directiva yo me lo paso por el forro". A cambio, promete "ganar la Liga, aunque no ganemos ni un partido, y hacer mucho dinero. No me pregunten como hago esas cosas, es secreto profesional". También ha anunciado que dirigirá al equipo desde el interior del Senado porque "yo de aquí no salgo, ché".

