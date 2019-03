El Valencia busca un entrenador que rime con 'vete ya'

Imagen no disponible | Montaje

El Valencia busca sustituto para Nuno, pero no es fácil. La directiva del conjunto ché anda ahora mismo “más desesperada que Negredo, que ya es decir” por encontrar “un entrenador de dos sílabas, como mucho tres, que encaje bien con el ‘vete ya’ que le cantaremos dentro de dos o tres meses”. Peter Lim ha confirmado que muchas de las miradas están puestas ahora mismo en el lateral izquierdo del equipo, José Luis Gayá. “Rimaría de lujo, y además nos sale barato porque no habría ni por qué pagarle, que ya tiene contrato”. Lim asegura además que “lo de menos es cómo entrenaría porque igualmente quedaremos entre el quinto y el décimo, como siempre. Lo que le importa a la afición la canción, y cuanto mejor suene mejor. Este es un club exigente”. Gayá, que ya ha sido informado de las intenciones de su club y su afición, ha respondido por su parte con un escueto “por qué yo, no te jode” y ha querido recordar que “Orban o Barragán también riman guay con ‘Vete ya’. "Vamos, para mí al menos las rimas asonantes siempre han sonado mejor”. El presidente ha asegurado por último no estar nada preocupado por su futuro al frente del club. “Tú intenta rimar mi nombre con la cancioncilla de los huevos…es imposible, tete. Lo de Salvo estaba cantado, pero a mí no me echa ni un descenso”. Nuno, por su parte, ya ha asegurado ser consciente de que tiene "menos futuro que Benítez" y ha quemado sus últimos cartuchos sugiriendo a la afición que "tal vez si animáramos en vez de silbar nos iría mejor". La afición ya le ha prometido que estudiará la oferta una vez sepa "que collons es eso de animar".

