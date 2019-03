El Valencia apuesta por el "entrenador nuevo, victoria segura" y fichará a un entrenador cada semana

El Valencia ya ha encontrado el camino. El club ché ha anunciado su intención de fichar a un entrenador nuevo "cada semana, y no cada dos o tres como hasta ahora". La táctica obedece al dicho "entrenador nuevo, victoria segura" con la que la directiva tiene previsto ganar la Liga, la Copa y la Champions, aunque no la jueguen. El Valencia también deja claro que "las semanas en las que juguemos Liga y Copa habrá que fichar a dos entrenadores, uno para cada partido, porque si no no funciona". El club reconoce que se trata de un sistema difícil de llevar a cabo, ya que "no quedan muchos que no hayan entrenado al Valencia". Desde la directiva recuerdan además que la nueva táctica " disparará el ambiente en el estadio, porque cada partido la afición cantará sin parar el 'fulanito vete ya'. Vamos a ser el campo más animado del país, tete ché que bon", reza el comunicado del club. Voro ya se ha despedido esta mañana de los jugadores con un sentido "hasta la semana que viene". El club busca ya un nuevo entrenador: "Queremos a alguien que no sepa que va a ser despedido aunque el resto del mundo si lo sepa". Suenan con fuerza Mourinho, Pedro Sánchez y el barbudo de Gran Hermano .