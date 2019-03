El Real Madrid tomará Actimel para mejorar sus defensas

Imagen no disponible | Montaje

El Madrid recibe demasiados goles y Zidane ha decidido ponerle remedio. El vestuario blanco comenzó este jueves una dieta a base de Actimel con la que supuestamente mejorarán sus defensas. La idea ha sido del capitán Sergio Ramos, que descubrió los efectos de los famosos yogurines durante la publicidad del hormiguero. Tras probarla, el central le aseguró a su entrenador que "es una sustancia legal y además rica, no como las ilegales que están muy malas". Ramos alertó también al mister de que "no obstante, si tomas demasiado puedes dar positivo por L casei inmunitas, que no sé lo que es pero suena a sanción de las gordas". Toda la plantilla del Madrid lleva dos días tomando Actimel y de momento algunos jugadores ya han experimentado algunos síntomas: Cristiano tiene la flora intestinal mucho más limpia y Benzema asegura que caga mucho mejor que antes. Aún no se sabe si futbolisticamente los yogurcitos valen de algo, aunque Zidane se muestra pesimista. "Le hemos dado cinco litros a Coentrao y sigue siendo un jodido tuercebotas" dice el francés, que reconoce que no obstante el jugador "está mucho más optimista. No para de repetir: "¡a por el día!!"

