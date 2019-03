El Real Madrid sigue cayendo y ya está por detrás del PSOE

Imagen no disponible | Montaje

No hay quien pare al Real Madrid, que va cuesta abajo y sin frenos. El juego y los resultados del conjunto blanco continúan con un pronunciado descenso ahora mismo sólo equiparable al del PSOE. El Real Madrid se encuentra ya por detrás del partido de Pedro Sánchez, que también supera en valoración como líder a Rafa Benítez. El Madrid ya se ha puesto manos a la obra para tratar de frenar tales datos y para ello tiene previsto a sustituir a Rafa Benítez por alguien "que sepa de fútbol lo mismo que él pero al que teman los rivales", por lo que finalmente se ha decantado por Soraya Sáez de Santamaría. La vicepresidenta ya ha avisado en su presentación: "no tengo ni guarra de fútbol, yo sólo sé de números y de cómo tergiversar las cosas". Unas palabras que han disgustado a muchos madridistas, que aseguran no querer “a otro Rafa Benítez”. El objetivo de Soraya al frente del Madrid no sólo será dar caza al PSOE, sino también evitar que les coja Podemos, que continúa con su remontada y que ya ha adelantado al Celta. Desde el partido de Iglesias son claros: "Algunos periodistas de la casta dicen que el Madrid puede ganar la Liga. Eso significa que nada es imposible, así que..¡¡claro que podemos!!". Por delante de ambos y por detrás del Barça, Ciudadanos, que podría pactar con el Real Madrid para coger al Barça. A este respecto, Rivera ha vuelto a recordar que no pactará "con ninguno de los grandes”. Pedro Sánchez, por su parte, ha asegurado que “las palabras de Rivera tienen trampa, porque después del 0-4, del tema Cheryshev, del fichaje de De Gea y del despido de Casillas, el Madrid es cualquier cosa menos un grande".

